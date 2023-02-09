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الدوحة.. إلغاء حفل للفنان عمرو دياب بعد كارثة الزلزال

الخميس 09 فبراير 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة.. إلغاء حفل للفنان عمرو دياب بعد كارثة الزلزال



وكالات / سما /

قررت جهة قطرية، إلغاء حفل للفنان المصري عمرو دياب كان مقررا 14 فبراير/شباط الجاري بعد كارثة زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا.


وقالت "جزيرة المها" (الشركة المنظمة) في بيان، أنه "تم إلغاء حفل عمرو دياب في ناموس 14 فبراير نظرا للكارثة الإنسانية التي ألمّت بالشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا".


وأضاف البيان، "كما تتقدم جزيرة المها إلى أهالي الضحايا بأحر التعازي وتتمنى للجرحى الشفاء السريع".


وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

#الدوحة #عمرو دياب

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