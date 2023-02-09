ثنائى أمريكي يتزوجان رغم فارق العمر 61 عاما

وكالات / سما /

أتم زوجان أمريكيان زواجهما على الرغم من فارق السن الكبير، إذ إن الفارق بينهما 61 عاما، وزوجها كان أكبر بعقد من جد الفتاة، والتقت "ميراكل بووج"، 24 عاما، من ميسيسبى، بزوجها تشارلز بووج، والبالغ من العمر 85 عاما، عندما كانت تعمل فى 2019 وسرعان ما أصبح الثنائى صديقين.

وعلى الرغم من الفجوة العمرية البالغة 61 عامًا، يبحث الزوجان عن طريقة لإنجاب أطفال على أمل تكوين أسرة للتأكد من أن تشارلز، الذى ليس لديه أطفال، يترك وراءه جيلًا جديدًا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

اعتراف تشارلز لميراكل

وكيل العقارات المتقاعد تشارلز، قرر أخيرًا الاعتراف بمشاعره لميراكل، والتى كانت تعمل كممرضة بعد عام من لقائهما وعرض عليها الزواج فى فبراير 2020.

وتقول ميراكل إن والدتها تاميكا فيليبس، 45 عامًا، وجدها جو براون، 72 عامًا، كانا داعمين للعلاقة منذ البداية بعدما رأوا مدى سعادتهما، مشيرة إلى أن والدها كريم فيليبس، 47 عامًا، كان من الصعب إقناعه بالفكرة.

وأضافت، "'كان لدينا شعور جيد لم يجعلنى أشعر بالغرابة، جعلنى أشعر بالراحة، كنت أعلم أنه أكبر سنًا لكننى لم أكن أعرف عمره بالضبط، كان لدى بالفعل مشاعر تجاهه".

وتابعت، "اكتشفت في محادثة عندما سألنا بعضنا البعض عن تواريخ ميلادنا وقال إنه ولد عام 1937، لم أحدد عمره أبدًا، أردنا فقط أن نرى كيف سارت الأمور، لا يهمني إذا كان يبلغ من العمر 100 أو 55 عامًا، فأنا أحبه، اعتقدت أنه ربما كان في الستين أو السبعين من عمره لأنه دائمًا نشط".

ميراكل تكشف معارضة والدها للزفاف

واستطردت، "لقد استغرق إقناع والدى الكثير من الوقت لكننى سألته عما إذا كان يريد أن يفقد ابنته إلى الأبد، إذا لم يحضر حفل زفافى، لكان قد فقدنى إلى الأبد".

ومن جهته قال تشارلز، "لقد حصلت معجزة على الكثير من أجلها، لقد رتبت حياتها، إنها رائعة، كان يوم الزفاف رائعًا، وكان أفضل يوم في حياتى، لا توجد مشكلة مع فارق السن".