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غوغل تطلق روبوتها المتحدث "بارد"

الخميس 09 فبراير 2023 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تطلق روبوتها المتحدث "بارد"



وكالات / سما /

أعلنت "غوغل"، إطلاق الروبوت "بارد"، للمحادثة الخاص بها، ضمن مرحلة تجريبية، بعد أشهر قليلة من إطلاق برنامج "تشات جي بي تي"، الذي ابتكرته شركة "أوبن إيه آي" الناشئة الأميركية.

وأوضح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ"ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، في بيان، أنّ "الروبوت يهدف إلى الجمع بين اتساع نطاق المعرفة في العالم من جهة، وقوة برامجنا اللغوية وذكائها وقدرتها على الابتكار من جهة أخرى".

وأشار إلى أنّ البرنامج "سيستند إلى المعلومات الموجودة عبر الإنترنت لتوفير إجابات حديثة وذات نوعية عالية". وتختلف طريقة عمل "بارد" هذه عن تلك الخاصة بـ"تشات جي بي تي"، إذ يعتمد الأخير على قاعدة بيانات لجمع معلوماته، لا على الإنترنت. وسيكون "بارد" تاليًا أشبه بمحرك بحث تقليدي كمحرك "غوغل".

ويتمتع روبوت المحادثة الخاص بـ"غوغل" بالقدرة على "شرح أحدث اكتشافات التلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لطفل يبلغ تسع سنوات".

ويستند "بارد" إلى "لامدا" (LaMDA)، وهو برنامج حاسوبي صمّمته "غوغل" لتشغيل روبوتات المحادثة (تشات روبوتس)، وأعلنت مجموعة "ماونتن فيو" إطلاق أول نسخة منه عام 2021.

وحظي برنامج "لامدا" بشهرة في حزيران/يونيو 2022 عندما أكّد المهندس بلايك ليمويْن العامل في "غوغل"، أنّ برامج الذكاء الاصطناعي أصبحت "تتمتع بقوة إدراك"، في رأي لاقى انتقادات كبيرة في الوسط التكنولوجي الذي اعتبره سخيفاً وسابقًا لأوانه.

#روبوت #غوغل #ألفابت

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