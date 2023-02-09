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شباب رفح يتخذ خطوة جديدة ضد قرار اتحاد كرة القدم

الخميس 09 فبراير 2023 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يتخذ خطوة جديدة ضد قرار اتحاد كرة القدم



رفح / سما /

تقدم نادي شباب رفح باعتراض رسمي على قرار منع الجمهور من حضور الجولات المتبقية من دوري الدرجة الممتازة، حيث قدم الاعتراض ظهر اليوم الثلاثاء للجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم.

ويأتي تقديم شباب رفح لطلب الاستئناف على قرار الاتحاد ليكون أولى الخطوات التي أعلن النادي اتخاذها عقب اجتماعه الطارئ قبل يومين، خاصة وأنه يعتزم التوجه للمحكمة الرياضية حال عدم قبول الاستئناف.

وأكد شباب رفح في مخاطبته للجنة الاستئناف أن مباراته أمام الشجاعية انتهت بشكل طبيعي ولم تشهد أي أحداث شغب، وأن ما جرى أثناء خروج جماهير الشجاعية من الملعب لم يكن النادي طرفا فيه، مستشهدا بمداخلة تلفزيونية لرئيس نادي اتحاد الشجاعية بعدم تحميله أي مسؤولية للنادي الرفحي عن إصابة خالد أبو العطا أمين سر ناديه أو ما حدث مع الفريق وجماهيره بعد نهاية اللقاء.

وكان شباب رفح أعلن عدم خوضه لمباريات الدوري الممتاز بدون حضور جماهيره، مؤكدا على تحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة لجماهير الزعيم الرفحي والتزامها في مباريات الفريق المتبقية في الدوري الممتاز.

بدوره شدد اتحاد كرة القدم على متابعته لقرار استكمال منافسات دوري الدرجة الممتازة بدون جمهور، على أن يتم تقييم الأوضاع بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية بعد الجولة الثامنة عشر المقرر انطلاقها يوم الجمعة القادم.

#شباب رفح #اتحاد كرة القدم

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