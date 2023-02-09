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رسميًا .. شركة السوبر ليج تُعلن خطتها لاستبدال دوري الأبطال

الخميس 09 فبراير 2023 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا .. شركة السوبر ليج تُعلن خطتها لاستبدال دوري الأبطال



وكالات / سما /

كشفت شركة A22 Sports Management، وهي الشركة التي تقف وراء الدوري الممتاز أو السوبر ليج عن المبادئ العشرة وراء إقامة بطولة أوروبية جديدة ستكون مفتوحة لما بين 60 و80 فريقًا للتأهل لها على أساس الأداء في البطولات المحلية.

يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة هي الأندية الثلاثة الوحيدة التي لم تنسحب رسميًا بعد من مشروع السوبر ليج، والذي تم بدأ الترويج له في أبريل 2021.

ومع ذلك أجرى بيرند ريتشارت الرئيس التنفيذي للشركة مؤخرًا محادثات مع أكثر من 50 ناديًا أوروبيًا وأكد أن الغالبية العظمى من الأندية توافق على أنه قد حان وقت التغيير.

قبل أسابيع قليلة فقط، قضت محكمة في مدريد بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يُمكنه اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأندية التي ترغب في تنظيم مسابقة أوروبية بديلة.

وأكدت الشركة في بيانها الصادر يوم الخميس المبادئ العشرة والتي تتعلق بأن تكون المسابقة واسعة النطاق، وأن تتأهل لها الأندية لها على صعيد الجدارة الرياضية ومراكزها المتقدمة في الدوري المحلي، وأنه يجب أن تظل الأندية مشتركة في البطولات المحلية.

وذكرت الشركة بعض المبادئ الاخرى مثل تحسين القدرة التنافسية مع الموارد المستقرة والمستدامة وأن تكون صحة اللاعب لها الأولوية من خلال تحديد عدد المباريات كل عام، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في التضامن بين الأندية ودعم كرة القدم النسائية.

#دوري الأبطال #السوبر ليج #فلورنتينو بيريز #ريال مدريد #برشلونة #يوفنتوس

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