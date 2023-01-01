العثور على طبيب من غزة في انطاكية التركية.. ارتفاع عدد ضخايا زلزال تركيا وسوريا الى 73 فلسطينياً

رام الله / سما /

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 73، بعد انتشال جثتين لمواطن فلسطيني وزوجته من تحت الأنقاض في تركيا.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي اليوم الخميس، إن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة المواطن الفلسطيني حسن محمد ديمير وزوجته، من تحت أنقاض منزلهما المدمر في مدينة أديمان التركية.

كما تم العثور على الطبيب يوسف مجدي دربيه متوفيا بعد ايام من البحث عنه تحت الانقاض في مدينة انطاكية التركية التي تعرضت للزلزال الاخير.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت مساء أمس، عن وفاة ثلاثة لاجئين فلسطينيين متأثرين بجروحهم بعد انتشالهم من تحت الأنقاض شمال سوريا.

فيما أعلن سفيرا فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، وسوريا، سمير الرفاعي، أمس الأربعاء، انتشال جثامين للاجئة هالة رنو وابنتها علا وطفليها آيلة وعيسى من مخيم الرمل في سوريا، وزوجة الشاب أمجد القاضي، وهي حامل في الشهر التاسع في مدينة أنطاكية التركية.

وتواصل طواقم الإنقاذ البحث تحت الأنقاض عن 6 أفراد من عائلة أبو راشد في مدينة جبلة شمال سوريا، علما أن العائلة كانت تقطن في الطابق الأول من بناية مكونة من تسعة طوابق، ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى مكانهم حتى الآن.