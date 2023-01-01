  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العثور على طبيب من غزة في انطاكية التركية.. ارتفاع عدد ضخايا زلزال تركيا وسوريا الى 73 فلسطينياً

الخميس 09 فبراير 2023 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على طبيب من غزة في انطاكية التركية.. ارتفاع عدد ضخايا زلزال تركيا وسوريا الى 73 فلسطينياً



رام الله / سما /

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 73،  بعد انتشال جثتين لمواطن فلسطيني وزوجته من تحت الأنقاض في تركيا.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي اليوم الخميس، إن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة المواطن الفلسطيني حسن محمد ديمير وزوجته، من تحت أنقاض منزلهما المدمر في مدينة أديمان التركية.

كما تم العثور على الطبيب يوسف مجدي دربيه متوفيا بعد ايام من البحث عنه تحت الانقاض في مدينة انطاكية التركية التي تعرضت للزلزال الاخير.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت مساء أمس، عن وفاة ثلاثة لاجئين فلسطينيين متأثرين بجروحهم بعد انتشالهم من تحت الأنقاض شمال سوريا.

فيما أعلن سفيرا فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، وسوريا، سمير الرفاعي، أمس الأربعاء، انتشال جثامين للاجئة هالة رنو وابنتها علا وطفليها آيلة وعيسى من مخيم الرمل في سوريا، وزوجة الشاب أمجد القاضي، وهي حامل في الشهر التاسع في مدينة أنطاكية التركية.

وتواصل طواقم الإنقاذ البحث تحت الأنقاض عن 6 أفراد من عائلة أبو راشد في مدينة جبلة شمال سوريا، علما أن العائلة كانت تقطن في الطابق الأول من بناية مكونة من تسعة طوابق، ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى مكانهم حتى الآن.

الأكثر قراءة اليوم

هل يحدث زلزال في فلسطين؟

تحذيرات من انهيار الشيكل وشركات كبرى تسحب استثماراتها من إسرائيل..

البيت الابيض يهتز بعد نشر "نيويورك تايمز" معلومات صادمة حول تفجير "السيل الشمالي 2"

24 هزة خلال 24 ساعة.. الأرض تهتز تحت أقدام البشر وتحذيرات من الأسوأ

بعد زلزال تركيا .. تسونامي يهدد 14 دولة في البحر المتوسط

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الشيكل.. كم بلغ سعره الان؟

ثلاث هزات أرضية تضرب فلسطين في أقل من 24 ساعة

الأخبار الرئيسية

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الشيكل.. كم بلغ سعره الان؟

العدل الدولية

"العدل الدولية" تحدد تواريخ وإجراءات المرافعات المكتوبة بشأن فتوى ماهية الاحتلال

لازاريني: جهودنا متواصلة لدفع رواتب الموظفين وسيتم تثبيت 400 معلم

حماس

صحيفة: الوسيط المصري طالب حماس بالقبول بهذه الخطة لتهدئة الأوضاع بالضفة وغزة

الاحتلال يقرر هدم منزلي الأسير يونس هيلان والشهيد محمد صوف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم