مانشستر يونايتد يُجهز خطة بديلة لصفقة هاري كين

أبدى نادي مانشستر يونايتد اهتماماً بخدمات النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، لتدعيم خط الهجوم.

وجهز اليونايتد خطةً بديلة للصفقة في حالة فشلها، وذلك لضمان قدرة الفريق على الحصول على مُهاجم جديد في الصيف.

وبحسب تقرير نشرته شبكة توك سبورت البريطانية فإن نجم السبيرز كين مع مُهاجم نابولي فيكتور أوسيمين على رادار الشياطين الحُمر.

وأشار التقرير إلى أن النادي الإنجليزي وضع خطة بديلة في حالة الفشل في ضم النجمين، وتتضمن الخطة اسم نجم تشيلسي السابق تامي أبراهام الذي يلعب حالياً لنادي روما الإيطالي.

وكان أبراهام قد لعب في ناشئي تشيلسي، ومثل ألوان سوانزي وأستون فيلا وبريستول في إنجلترا، ويملك في رصيده 89 مُباراة في الدوري الإنجليزي، سجل فيهم 26 هدفاً، وصنع 8 أهداف.

ويبلغ أبراهام من العُمر 25 عاما، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع روما في يونيو 2026.

وكان أبراهام قد انضم لروما في أغسطس 2021 قادماً من تشيلسي، ويُعد من أبرز النجوم الذين يعتمد عليهم مورينيو.