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برشلونة يعود في الصيف لمحاولة التعاقد مع سفيان أمرابط

الخميس 09 فبراير 2023 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يعود في الصيف لمحاولة التعاقد مع سفيان أمرابط



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة الكتالوني سيعود لمحاولة التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط نجم خط وسط فيورنتينا الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ولفت سفيان أمرابط ابن 26 عاماً الأنظار إليه بشدة مع منتخب بلاده المغرب في كأس العالم 2022 حيث ساعد أسود الأطلس على التأهل لنصف نهائي المونديال القطري، وكان من أفضل لاعبي خط الوسط بالبطولة.

وتحرك نادي برشلونة بالفعل للتعاقد مع سفيان أمرابط خلال سوق الانتقالات الشتوية، حيث حاول البرسا الحصول على خدماته على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولكن رفضت إدارة الفيولا تحقيق حلم اللاعب بارتداء قميص البلاوجرانا.

ويبدو أن برشلونة عازم على التعاقد مع سفيان أمرابط حيث أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” بتحرك النادي الكتالوني للحصول على خدمات النجم المغربي في الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يرغب في التعاقد مع سفيان أمرابط كبديل قوي لسيرجيو بوسكيتس الذي قد يرحل عن الفريق عقب انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وأكملت الصحيفة أن برشلونة سيتعين عليه تقديم عرضاً للفريق الإيطالي بمبلغ لا يقل عن 35 مليون يورو للظفر بخدمات سفيان أمرابط.

الجدير بالذكر أن عقد سفيان أمرابط سينتهي مع فيورنتينا صيف عام 2024، وشارك مع الفيولا هذا الموسم حتى الآن في 27 لقاء.

#برشلونة #سفيان أمرابط

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