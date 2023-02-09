إبراهيموفيتش : ما زلت رقم 1 ومستعد لتغيير وضع ميلان الحالي

تعهد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي بتغيير الموسيقى في ميلان -يقصد وضع الروسونيري الحالي- بعد عودته من الإصابة، مشيراً إلى أنه ما زال رقم 1.

ويقترب النجم السويدي صاحب 41 عاماً من العودة إلى اللعب مجدداً بعد غيابه عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بسبب خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي من ركبته.

وعاد إبراهيموفتش مؤخراً إلى التدريبات الجماعية بشكلٍ كامل ليقترب خطوة من المشاركة مع الفريق في المباريات.

وساعد زلاتان إبراهيموفيتش فريق ميلان في التتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وتحامل على نفسه من أجل الفريق ولعب وهو مصاب لقيادة الروسونيري للقب المحلي، والآن يرغب في العودة لتكرار ما فعله في السابق.

وتحدث إبراهيموفيتش لـ “سبورت ميدياسيت” قائلاً “ما زلت إله، ما زلت رقم واحد. الآن دعنا نغير الموسيقى في ميلان عندما أعود”.

وأضاف “أريد حقاً أن أفعل أشياء كثيرة بعد أشهر قد أهدرت بسبب الإصابة”.

وأردف “أنا بخير، لقد عدت إلى المجموعة وأشعر براحة أكبر. هذا يعني أنني بخير، في هذه الفترة فعلت كل شيء لمساعدة المدرب والنادي. كنت صبوراً لأنني أرغب في العودة بقمة مستواي. الآن التعافي يسير وفقاً للخطة”.

وعن أداء ميلان الضعيف في الفترة الماضية، رد قائلاً “لست قلقاً، فهذه لحظات طبيعية في البطولة، الآن نحتاج إلى التحدث قليلاً وإظهار قيمتنا على أرض الملعب”.