آسيا ستستهلك نصف كهرباء العالم

وكالات / سما /

للمرة الأولى ستستهلك آسيا وحدها نصف كهرباء العالم بحلول عام 2025، في الوقت الذي ستواصل فيه إفريقيا استهلاك قدر أقل بكثير من حصتها مقارنة ببقية سكان العالم.



جاء ذلك ضمن توقعات جديدة أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الخميس.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن معظم استهلاك الكهرباء في آسيا كان في الصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة وسترتفع حصتها من الاستهلاك العالمي من الربع في 2015 إلى الثلث بحلول منتصف هذا العقد.



وقال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن بالوكالة "سيتجاوز استهلاك الصين من الكهرباء ما يستهلكه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند مجتمعين".

على النقيض من ذلك، ستشكل إفريقيا، التي يقطنها ما يقرب من خمس سكان العالم، 3 بالمائة فقط من الاستهلاك العالمي للكهرباء في عام 2025.



وأضاف ساداموري "بالإضافة إلى النمو السكاني السريع، فهذا يعني أنه لا تزال هناك حاجة كبيرة لزيادة إنتاج الكهرباء في إفريقيا".



ويتوقع التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة زيادة مدخلات الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية الى إمدادات الكهرباء العالمية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن هذا سيحول دون حدوث زيادة كبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الطاقة.