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الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء بثمانية منازل ومزرعة في دوما

الخميس 09 فبراير 2023 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إخطارات بوقف البناء بثمانية منازل ومزرعة في قرية دوما، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة ، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت تسعة إخطارات بوقف البناء لثمانية منازل ومزرعة في المنطقة الغربية من القرية.

وأشار إلى أن المنازل تعود للمواطنين: عز الدين قيس دوابشة، وأنور فوزي سلاودة، ومأمون رشيد دوابشة (منزل من 3 طوابق)، وحازم عبد الجليل دوابشة (منزل من طابقين)، وأمين رشيد دوابشة، ومحمد نضال دوابشة (طابقين)، وآخر لمواطن من بلدة حزما، إضافة إلى مزرعة للمواطن إبراهيم عبد الرزاق دوابشة.

#دوما #الاحتلال

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