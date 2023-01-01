الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الشيكل.. كم بلغ سعره الان؟

رام الله / سما /

بعد الارتفاع الملحوظ في بداية أسبوع التداول ، واصل الدولار قوته مقابل الشيكل خلال الأسبوع واليوم تجاوز حاجز 3.5 شيكل للمرة الأولى منذ شهر ، بزيادة 0.6٪ .

كما ارتفع اليورو أيضًا وسجل 3.76 شيكل.

ويرجع اسباب الشيكل نظرا الى ان عدد من شركات التكنولوجيا أعلنت عن تحويل أموال إلى الخارج ، والتي تصل حسب التقديرات إلى 2 مليار دولار ، أي بنحو 7 مليارات شيكل ، ويرجع ذلك إلى الخوف من ثورة قانونية.

سيتم الإعلان عن سعر الفائدة الجديد في إسرائيل في غضون أسبوع ونصف ومن المتوقع أن يؤثر أيضًا على تداول العملات الأجنبية. تشير التقديرات الآن في البنوك وبيوت الاستثمار إلى أنه سيتم رفعه بنسبة ربع بالمائة فقط بعد زيادة الأسعار 0.75٪ و 0.5٪ في الأشهر الأخيرة.