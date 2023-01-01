  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان: سنتعافى من آثار الزلزال في وقت قصير

الخميس 09 فبراير 2023 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: سنتعافى من آثار الزلزال في وقت قصير



وكالات / سما /

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستتعافى من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع، في وقت قصير.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله خلال تفقده مناطق متضررة من الزلزال في قضاء إسكندرون: "لا تقلقوا، سوف نتعافى من هذا في وقت قصير، تماما كما تعافينا سابقا من الزلازل في كل هذه الأماكن. بالطبع، أولئك الذين لقوا حتفهم باقون في قلوبنا، هم جزء منا".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال، وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

#أردوغان #الزلزال #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

هل يحدث زلزال في فلسطين؟

تحذيرات من انهيار الشيكل وشركات كبرى تسحب استثماراتها من إسرائيل..

البيت الابيض يهتز بعد نشر "نيويورك تايمز" معلومات صادمة حول تفجير "السيل الشمالي 2"

24 هزة خلال 24 ساعة.. الأرض تهتز تحت أقدام البشر وتحذيرات من الأسوأ

ثلاث هزات أرضية تضرب فلسطين في أقل من 24 ساعة

بعد زلزال تركيا .. تسونامي يهدد 14 دولة في البحر المتوسط

تشكيل دورية إسرائيلية مسلحة للبحث عن عمال فلسطينيين

الأخبار الرئيسية

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الشيكل.. كم بلغ سعره الان؟

العدل الدولية

"العدل الدولية" تحدد تواريخ وإجراءات المرافعات المكتوبة بشأن فتوى ماهية الاحتلال

لازاريني: جهودنا متواصلة لدفع رواتب الموظفين وسيتم تثبيت 400 معلم

حماس

صحيفة: الوسيط المصري طالب حماس بالقبول بهذه الخطة لتهدئة الأوضاع بالضفة وغزة

الاحتلال يقرر هدم منزلي الأسير يونس هيلان والشهيد محمد صوف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم