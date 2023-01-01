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إدارة سجن النقب تواصل التنكيل بحقّ (68) أسيرًا

الخميس 09 فبراير 2023 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجن النقب تواصل التنكيل بحقّ (68) أسيرًا



غزة / سما /

ذكر نادي الأسير، الخميس، أن إدارة سجن (النقب الصحراوي)، تواصل احتجاز (68) أسيرًا في قسم (6) في ظروف صعبة ومأساوية، وحتّى اليوم وبعد مرور (12) يومًا على عملية القمع التي تعرضوا له، تجرّدهم إدارة السّجون من مقتنياتهم، وتحرمهم من أبسط حقوقهم، وما فاقم من معاناتهم البرد الشديد، والنقص في الأغطية، والملابس.

وبين نادي الأسير، أنه ورغم الجهود المتواصلة من رفاقهم الأسرى، لإنهاء معاناتهم إلا أنّ إدارة السجون، تواصل رفضها في إعادتهم إلى القسم الذي نقلوا منه خلال عملية القمع.

ولفت أنه وعلى مدار الفترة الماضية، واجه الأسرى عزلًا جماعيًا، ومؤخرًا فقط سمح لهم بالخروج للفورة.

يُشار إلى أن إدارة السّجون، نفّذت عمليات قمع في عدة سجون في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، وكان من ضمنها أقسام في سجن (النقب).

وحمل نادي الأسير إدارة السّجون المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، وطالب الجهات المختصة مجددًا، وعلى رأسها الصليب الأحمر، بالتدخل العاجل من أجل إنهاء معاناتهم.

ويُشار إلى أن عدد الأسرى في سجن (النقب) يبلغ نحو (1300) أسير.

#سجن النقب #التنكيل #نادي الأسير

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