إسماعيل قاآني يزور حلب ويُشرف على عمل فريق المُساعدات الإيراني

وكالات

زار العميد “إسماعيل قاآني” قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي إلى مدينة حلب شمال غربي سوريا مساء الأربعاء للإشراف على إيصال المساعدات الايرانية للشعب السوري.

وأكد مسؤول مطلع في تصريح لوكالة الجمهورية الإسلامية للانباء “ارنا”، زيارة قاآني إلى حلب وقال: “زار قائد قوة القدس المناطق المتضررة في مدينة حلب وأشرف على عمل كوادر الاغاثة الإيرانيين المتواجدين في موقع إزالة الأنقاض في المناطق المتضررة في حلب”.

وأعلن “سلمان نواب نوري”، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب (شمال غرب سوريا) ، أن 15 وحدة هندسية تابعة للجمهورية الإسلامية تقدم المساعدة للوحدات السورية وقوات الحشد الشعبي العراقي وغيرها من القوات التابعة لجبهة المقاومة الإسلامية في إزالة الأنقاض في حلب ، كما يعمل المجمع الطبي للجمهورية الإسلامية على تقديم الخدمات لأهالي حلب بعشر سيارات إسعاف وكادر من الأطباء والممرضين.

وهبطت الطائرة الرابعة التي تحمل مساعدات إنسانية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المتضررين من الزلزال في سوريا ، في مطار حلب الدولي مساء الأربعاء.

وفي وقت سابق ، وصلت إلى سوريا ثلاث طائرات تحمل مساعدات من جمهورية إيران الإسلامية للمنكوبين بالزلزال في سوريا.