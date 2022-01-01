المصادقة على مشاريع استيطانية جديدة في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

صادقت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، من من خلال لجنة التخطيط والبناء المحلية، على الجزء الثاني من مشروع "تعزيز جنوب القدس الشرقية"، خطة طريق بيت لحم وطريق الخليل لدى لجنة التخطيط والبناء.

ووفق المخطط الذي صودق عليه ولا زال خاضعا للتطوير حسب السطر الأخير في قرار الأمس، والمقرر على 7300 متر، فإنه يشمل هدم المباني السكنية القائمة وبناء ثلاثة أبراج استيطانية من 30 طابقا مع 35 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى ذلك، يتم بناء مركز مخصص للأغراض العامة لصالح مراكز الرعاية النهارية ورياض الأطفال والمعابد اليهودية، وبناء واجهة تجارية باتجاه شارع الضابط الفضي وشارع الخليل، ومن بين الأبراج الاستيطانية، تقترح الخطة مساحات مفتوحة.

ويشمل المخطط بناء مرافق رياضية وساحات ومواقف وملاعب ومناطق مفتوحة بين الأبراج الثلاثة ستغير شكل المنطقة بالكامل لتصبح منطقة جذب تجاري واقتصادي للمستوطنين جنوب المدينة المقدسة.

وكذلك أقر الحكم العسكري في "بيت إيل" باقرار مخطط توسيع مستوطنة "جيفعات بنيامين"شمال مدينة القدس المحتلة على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية جبع وتوسيع مستوطنة (كفار ادوميم) على حساب أراضي قرية عناتا.

ومنذ مطلع العام الجاري صادقت بلدية الاحتلال على ثلاثة مشاريع في هذه المنطقة فيما صادق الحكم العسكري على عدد من المخططات الاستيطانية قبل وبعد تولي حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو بواقع يزيد على 4700 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنات جنوب الضفة الغربية وربطها بجنوب القدس الشرقية المحتلة بشبكة طرق التفافية بواقع “4,762 دونما”، منذ بداية شهر تشرين أول 2022.