"الأوقاف" بغزة تدعو لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال

غزة / سما /

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أئمة المساجد والخطباء في جميع مساجد محافظات قطاع غزة إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة عن أرواح ضحايا الزلزال الكارثي في سورية وتركيا، والتضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يدفع السوء والكوارث عن كل بلاد المسلمين والعالم.

وطالبت الوزارة الخطباء خلال خطبة الجمعة إلى تذكير الناس بوحدة المسلمين, وأنهم كالجسد الواحد, وواجب الأخوة يفرض علينا وعلى أبناء شعبنا المسارعة لإغاثة الأشقاء المنكوبين في سوريا وتركيا.



وقدّم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عبد الهادي الأغا التعازي والمواساة لرئيس رئاسة الشؤون الدينية التركية على أرباش، وللحكومة والشعب التركي، بضحايا الزلزال المدمر الذي أودى بآلاف الضحايا والمصابين.

وعبّر الأغا في السياق ذاته عن بالغ حزنه على ضحايا أبناء الشعب السوري الشقيق الذين قضَوا جراء الزلزال الذي ضرب سوريا أيضًا، مقدمًا خالص عزائه لذويهم، وللشعب السوري.

كما أعربت الأوقاف عن خالص عزائها وتضامنها مع أسر الضحايا والمصابين من الأشقاء السوريين والأتراك في هذه الكارثة الأليمة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى.

ولقي أكثر من 16 ألف شخص مصرعهم في سوريا وتركيا وأصيب آلاف آخرون جراء زلزال قوي ضرب فجر الاثنين جنوبي تركيا، في وقت رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.