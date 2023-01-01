"الشعبية" ترحب بقرار برشلونة إلغاء التوأمة مع "تل أبيب"

غزة/ سما /

رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس، بقرار المجلس البلدي لمدينة برشلونة الإسبانية، بإلغاء اتفاقية التوأمة مع "تل أبيب" وتجميد العلاقات المؤسسية مع كيان الاحتلال.



وقالت الجبهة في بيان لها، إن القرار عكس الارادة الشعبية الحقيقية الرافضة لممارسات الاحتلال وجرائمه المتصاعدة بحق شعبنا.



واعتبرت أن "إصدار هذا القرار يمثل تصاعدًا في الأصوات المناهضة للاحتلال وجرائمه في أوروبا وخصوصًا برشلونة التي تشهد أنشطة وفعاليات واسعة ومتواصلة دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للاحتلال الصهيوني". وفقًا لنص البيان.