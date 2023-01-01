  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الشعبية" ترحب بقرار برشلونة إلغاء التوأمة مع "تل أبيب"

الخميس 09 فبراير 2023 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية" ترحب بقرار برشلونة إلغاء التوأمة مع "تل أبيب"



غزة/ سما /

رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس، بقرار المجلس البلدي لمدينة برشلونة الإسبانية، بإلغاء اتفاقية التوأمة مع "تل أبيب" وتجميد العلاقات المؤسسية مع كيان الاحتلال.


وقالت الجبهة في بيان لها، إن القرار عكس الارادة الشعبية الحقيقية الرافضة لممارسات الاحتلال وجرائمه المتصاعدة بحق شعبنا.

واعتبرت أن "إصدار هذا القرار يمثل تصاعدًا في الأصوات المناهضة للاحتلال وجرائمه في أوروبا وخصوصًا برشلونة التي تشهد أنشطة وفعاليات واسعة ومتواصلة دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للاحتلال الصهيوني". وفقًا لنص البيان.

الأكثر قراءة اليوم

هل يحدث زلزال في فلسطين؟

تحذيرات من انهيار الشيكل وشركات كبرى تسحب استثماراتها من إسرائيل..

البيت الابيض يهتز بعد نشر "نيويورك تايمز" معلومات صادمة حول تفجير "السيل الشمالي 2"

24 هزة خلال 24 ساعة.. الأرض تهتز تحت أقدام البشر وتحذيرات من الأسوأ

تشكيل دورية إسرائيلية مسلحة للبحث عن عمال فلسطينيين

يديعوت: وفاة مخترع تكنولوجيا PDF

بلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع تل أبيب

الأخبار الرئيسية

لازاريني: جهودنا متواصلة لدفع رواتب الموظفين وسيتم تثبيت 400 معلم

حماس

صحيفة: الوسيط المصري طالب حماس بالقبول بهذه الخطة لتهدئة الأوضاع بالضفة وغزة

الاحتلال يقرر هدم منزلي الأسير يونس هيلان والشهيد محمد صوف

بمباركة الرئيس عباس ..الإعلان عن انتهاء اضراب موظفي الأونروا بالضفة الغربية

20230208100950

ثلاث هزات أرضية تضرب فلسطين في أقل من 24 ساعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم