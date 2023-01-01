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الاسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس

الخميس 09 فبراير 2023 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس



رام الله / سما /

يدخل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم الخميس، يومه الخامس على التوالي في إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي وشعاره "إضرابي إن شاء الله للحرية".

نادي الأسير الفلسطينيّ، أكد بالأمس أن المحكمة العسكرية للاحتلال في (سالم) مددت اعتقال الشيخ خضر عدنان 44 عاماً، حتّى يوم الاثنين المقبل، حيث يحتجز في مركز تحقيق (الجلمة).

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ خضر عدنان من منزله في بلدة عرابة / جنين، في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى، وقد رافق عملية اعتقاله، عمليات تفتيش، وتخريب طالت المنزل، وتهديدات لعائلته.

#خضر عدنان

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