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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 09 فبراير 2023 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة، اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- أكثر من 12 ألف قتيل بالهزة الأرضية في تركيا وسوريا 

- المعركة مستمرة على إضعاف الجهاز القضائي

- المستشارة القانونية للحكومة ستعارض اقتراح قانون طرد عائلات منفذي العمليات وقانون (درعي 2)  

- بلدية برشلونة تقطع علاقاتها مع إسرائيل وتلغي التوأمة مع بلدية تل أبيب 

- إيهود باراك: إقرار القوانين الجديدة سيؤدي إلى ظلام سيغطي مستقبل إسرائيل 

- الرئيس بايدن يحذر حكومة نتنياهو: "المس بالديمقراطية سيؤثر على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب"

* "معاريف":

- ثلاث هزات أرضية في يوم واحد تضرب البلاد  

- عدد القتلى بالهزة الأرضية بتركيا وسوريا يصل إلى 11 ألف قتيل 

- المعركة الكبرى- يوم الإثنين 

- مظاهرة ضخمة في القدس وإضراب عام احتجاجا على إقرار قوانين تضعف الجهاز القضائي 

- سيتم إخلاء الخان الأحمر لكن ذلك يستغرق وقتا

- أعضاء كنيست من اليمين يقتحمون عطروت لدعم البناء الاستيطاني 

- 700 شرطي شاركوا في حملة ضد عائلة "أجرام" في الشمال ومصادرة 289 سيارة فاخرة وملايين الشواقل 

* "هآرتس":

- سارة نتنياهو طلبت من "الشاباك" إجراء ترميمات لمنزلها الخاص لكن موظفيي مكتب نتنياهو رفضوا الطلب لأنه يفتقر إلى الإجراءات الأمنية وتم إنهاء عملهم

- سارة نتنياهو طلبت من "الشاباك" شراء مواد غذائية لبيتها الخاص بآلاف الشواقل حتى قبل استلام نتنياهو مهامه 

- جنود احتياط تظاهروا في القدس ضد الحكومة: الانقلاب على الجهاز القضائي يضع ضباط الجيش في مخاطرة مضاعفة في المحاكم في الخارج

#الصحف الإسرائيلية

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