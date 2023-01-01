فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة، اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- أكثر من 12 ألف قتيل بالهزة الأرضية في تركيا وسوريا
- المعركة مستمرة على إضعاف الجهاز القضائي
- المستشارة القانونية للحكومة ستعارض اقتراح قانون طرد عائلات منفذي العمليات وقانون (درعي 2)
- بلدية برشلونة تقطع علاقاتها مع إسرائيل وتلغي التوأمة مع بلدية تل أبيب
- إيهود باراك: إقرار القوانين الجديدة سيؤدي إلى ظلام سيغطي مستقبل إسرائيل
- الرئيس بايدن يحذر حكومة نتنياهو: "المس بالديمقراطية سيؤثر على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب"
* "معاريف":
- ثلاث هزات أرضية في يوم واحد تضرب البلاد
- عدد القتلى بالهزة الأرضية بتركيا وسوريا يصل إلى 11 ألف قتيل
- المعركة الكبرى- يوم الإثنين
- مظاهرة ضخمة في القدس وإضراب عام احتجاجا على إقرار قوانين تضعف الجهاز القضائي
- سيتم إخلاء الخان الأحمر لكن ذلك يستغرق وقتا
- أعضاء كنيست من اليمين يقتحمون عطروت لدعم البناء الاستيطاني
- 700 شرطي شاركوا في حملة ضد عائلة "أجرام" في الشمال ومصادرة 289 سيارة فاخرة وملايين الشواقل
* "هآرتس":
- سارة نتنياهو طلبت من "الشاباك" إجراء ترميمات لمنزلها الخاص لكن موظفيي مكتب نتنياهو رفضوا الطلب لأنه يفتقر إلى الإجراءات الأمنية وتم إنهاء عملهم
- سارة نتنياهو طلبت من "الشاباك" شراء مواد غذائية لبيتها الخاص بآلاف الشواقل حتى قبل استلام نتنياهو مهامه
- جنود احتياط تظاهروا في القدس ضد الحكومة: الانقلاب على الجهاز القضائي يضع ضباط الجيش في مخاطرة مضاعفة في المحاكم في الخارج