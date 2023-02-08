رام الله / سما /

واصلت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، اليوم الخميس، تغطيتها لتبعات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 16 ألفا، بينهم 71 فلسطينيا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهاتف الأسد معزيا بضحايا الزلزال معربا عن تضامنه مع الأشقاء في سوريا بهذه الكارثة

- إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس

- خلال أقل من ساعتين.. هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس

- ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 12049

- حكومة نتنياهو تغذي التصعيد: تسريع سن "قانون حوميش" الأسبوع المقبل

- برعاية رئيس الوزراء: توقيع اتفاقيات بقيمة 43 مليون دولار

- الشرطة الإسرائيلية تعتزم ملاحقة طلاب في جامعة تل أبيب

- العاهل الأردني: القضية الفلسطينية تشكل الجوهر الأساسي للتحركات الأردنية الدبلوماسية

- الأسرى الإداريون يستعدون لتصعيد خطواتهم

- ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 71

- بلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع تل أبيب ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

* "القدس":

- 12 ألف قتيل ضحايا زلزال تركيا وسوريا

- إصابتان إحداهما خطيرة واعتقالات وإخطارات

- هزتان أرضيتان جديدتان تضربان فلسطين

- الملك عبد الله الثاني: تحركات دبلوماسية أردنية للحفاظ على التهدئة بالأراضي الفلسطينية

- أكثر من 100 مستوطن يقتحمون الأقصى

- المصادقة على بناء ثلاثة أبراج استيطانية على طريقي بيت لحم والخليل

- تسريع سن قانون شرعنة البؤرة الاستيطانية حوميش

* "الأيام":

- نابلس: إصابتان إحداهما خطيرة لطفل خلال عملية اقتحام جديدة لمقام يوسف

- زلزال تركيا وسوريا: ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 13 ألفاً

- هزة أرضية تضرب فلسطين مجددا مركزها نابلس "ضمن النشاط الزلزالي الاعتيادي اليومي"

- الرئيس يعزي نظيره السوري بضحايا الزلزال

- الاحتلال يقرر هدم منازل عائلات شهيدين وأسير

- ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 72

- فقدان عائلة من سكان القطاع في زلزال تركيا

- الإعلان عن توسيع شارع للمستوطنين على حساب أراضي حزما وجبع ومخماس

- بلدية الاحتلال تصادق على بناء 546 وحدة في "تلبيوت"

- اتحاد العاملين في الوكالة يعلق الإضراب لـ10 أيام

- بلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع تل أبيب