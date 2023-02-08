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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال خلال اقتحامها وادي الفارعة بطوباس

الخميس 09 فبراير 2023 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال خلال اقتحامها وادي الفارعة بطوباس



طوباس / سما /

استهدف مقاومون فلسطينيون فجر يوم الخميس 9 فبراير 2023، قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها منطقة وداي الفارعة جنوب مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأطلق مقاومون زخات كثيفة من الرصاص صوب جنود الاحتلال، وخاضوا اشتباكات مسلحة معهم خلال اقتحام منطقة وادي الفارعة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن إسماعيل المهداوي من المنطقة، وفتشته وعبثت في محتوياته.

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت 10 عمليات مقاومة أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، ما أسفر عن إصابة مستوطن.

وتصاعدت عمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجديد 2023.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري، (1448) عملاً مقاوماً خلال يناير الماضي، أدت لمقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

ووثق المركز (159) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (55، 53) عملية منها جنين ونابلس على التوالي.

#طوباس #مقاومون

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