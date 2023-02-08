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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الخميس 09 فبراير 2023 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، 12 مواطنا من الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الكامل من منطقة شارع الصف وسط بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه.

كما سلمت بلاغين للمواطنين حسن نواورة من منطقة جبل النواورة، وعمار خالد عياد من منطقة قصر الهوى ببيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويهما وفتشتهما.

واعتقلت الشاب سائد العوضات من مخيم عقبة جبر، قبل أن تعتدي عليه بالضرب خلال اقتحام منزل قريبه في قرية الديوك شمال أريحا.

فيما اعتقلت الشاب صامد نبيل عقب اقتحام منزله في قرية كفر نعمة برام الله.

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