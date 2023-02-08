اتحاد العاملين في "الاونروا" يعلق الاضراب 10 أيام

غزة / سما /

أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"أونروا"، عن تعليق الإضراب المفتوح ابتداء من صباح اليوم الخميس، لمدة 10 أيام على أن يتم الحوار مع الإدارة حول زيادة الرواتب.

وطالب الاتحاد من كافة العاملين التوجه اليوم الخميس الى أماكن عملهم، لافتا الى انه سيبقى في حالة انعقاد دائم.

وكان الاتحاد قد شرع في 23 كانون الثاني بإضراب شامل في مؤسسات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في خطوة احتجاجية على قرار إدارة الوكالة وقف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية جمال عبد الله عن العمل.

وأغلقت المدارس ومقرات المؤسسات المختلفة التابعة للأونروا في مختلف محافظات الضفة الغربية، أبوابها مع عودة الطلاب للدوام الدراسي من جديد بعد إجازة النصف الدراسي الأول.

ويطالب اتحاد العاملين بزيادة رواتب العاملين لدى مرافق "أونروا"، حيث كان في عام 2014 اتفاق على زيادة في الرواتب بنسبة 9% (مبلغ 50 دينار أردني)، وفي عام 2018 زيادة 5%، واتفاق مع "أونروا" عام 2019 على صرف علاوة لموظفي الوكالة، وجميعها لم تنفذ بحسب تصريح سابق لرئيس اتحاد موظفي "أونروا جمال عبد الله.

ومن بين المطالب أيضا، التراجع عن إجراءات تعسفية اتخذتها إدارة "أونروا" بحق أعضاء الاتحاد ومنها الخصومات المالية والتهديدات والوقف عن العمل كما حدث مع رئيس الاتحاد بالضفة.