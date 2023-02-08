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موقع اقتصادي: 15 مليار دولار عوائد الاحتلال من الغاز حتى 2033

الخميس 09 فبراير 2023 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع اقتصادي: 15 مليار دولار عوائد الاحتلال من الغاز حتى 2033



توقع المدير العام لشركة "نيومد إنيرجي"، يوسي آبا، التي حصلت على امتياز استخراج الغاز من الحقول التي اكتشفها الاحتلال الإسرائيلي شرق حوض المتوسط، أن تحصل تل أبيب على عوائد بقيمة 52 مليار شيكل (15.2 مليار دولار) حتى عام 2033 من بيع الغاز المستخرج من حقلي "ليفيتان" و"تمار".

ونقل موقع "ICE" الاقتصادي عن آبا قوله خلال إفادة أمام لجنة برلمانية تابعة للكنيست إن العوائد التي سيجنيها صندوق الثروة السيادية من حقل "لفيثيان" وحده في غضون عقد ستصل إلى 46 مليار شيكل (13.5 مليار دولار).

ولفت إلى أن هذه العوائد لا تتضمن العوائد الناتجة عن استخراج الغاز من حقل "كريش"، الذي تم التوصل إلى اتفاق بشأنه مع لبنان وحقل "تنين"، الذي يقع على بعد 120 كلم شمال غرب ميناء حيفا.

وأضاف أن شركات استخراج الغاز دفعت للدولة منذ عام 2013 ما قيمته 16.7 مليار شيكل (حوالي 4.9 مليارات دولار) كضرائب.

وحسب آبا فإن شروع "إسرائيل" في استخراج الغاز من الحقول التي اكتشفتها قلص قيمة ما تنفقه الدولة على الطاقة بـ 65 مليار شيكل (حوالي 19 مليار دولار)؛ لافتاً إلى أن إسرائيل تتمتع بأمن طاقة ثابت.

ويتوقف تحقق التوقعات التي قدمها آبا على تطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه "إسرائيل" ومصر والاتحاد الأوروبي قبل عدة أشهر، والذي يسمح لـ"إسرائيل" بنقل الغاز إلى مصر وإسالته في مرافق إسالة هناك ومن ثم تصديره في حاويات إلى أوروبا من موانئ مصرية.

وفي السياق، عقد وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس لقاء مع السفير المصري في تل أبيب خالد عزمي للتباحث حول جدول زيارته المرتقبة للقاهرة الأسبوع المقبلة.

وكتب كاتس على حسابه على تويتر أنه سيبحث مع المسؤولين المصريين فرص تطوير التعاون المشترك في مجال الطاقة.

#الاحتلال #الغاز

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