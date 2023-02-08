الاحتلال يعتقل مواطنا ويستدعي إثنين آخرين من بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مواطنا، وسلمت آخرَين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الكامل من منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأضافت أنه تم تسليم بلاغين لمواطنين اثنين هما: حسن نواورة من منطقة جبل النواورة، وعمار خالد عياد من منطقة قصر الهوى ببيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويهما وفتشتهما.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، وعُرِف من بينها: منزل الأسير المحرر عيد الكامل، والأشقاء مؤيد وزاهرة، وحسن وحسين.