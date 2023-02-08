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خامنئي: جيشنا أصبح قادرا على صناعة الطائرات المقاتلة

الخميس 09 فبراير 2023 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: جيشنا أصبح قادرا على صناعة الطائرات المقاتلة



وكالات / سما/

قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إن الجيش الإيراني أصبح قادرا على صناعة الطائرات.

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن تصريحات خامنئي جاءت خلال استقباله حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني، مؤكدا أن الجيش الإیراني أصبح قادرا على صنع طائرات.

وأشار المرشد الإيراني الأعلى إلى أنه لم يكن لإيران الحق خلال عصر رضا بهلوي في النظر أو لمس جزء من الطائرة المقاتلة التي كان يتم شراؤها من الأمريكيين بكميات كبيرة من المال، لافتا إلى أن الجيش الإيراني أصبح مصدرا للعزة والكرامة في البلاد.


وشدد علي خامنئي على أنه من الاحتياجات المهمة لبلاده في الوقت الراهن، تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها سدا منيعا في مواجهة أعداء إيران، باعتبارها لعبت دورا كبيرا في انتصار الثورة الإسلامية وبعدها في تقدم البلاد.

رسالة لأعداء بلاده

ودعا المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الشعب الإيراني، إلی تجسيد الوحدة الوطنية وتوصيل رسالة لأعداء بلاده، بدعوى أن أعداء إيران يحاولون تقویض الوحدة الوطنية، لكنه شدد على أن هذا الأمر سيبوء بالفشل.


ولفت خامنئي إلى أن أعداء إيران يثيرون دوما الفتنة بين صفوف الشعب الإيراني، موضحا أنها استراتيجية العدو لإجبار إيران على الاستسلام.


وكان مسؤول في وزارة الدفاع الإيرانية قد أعلن امس الأربعاء، زيادة صادرات المنتجات الدفاعية في العام الإيراني الجاري الذي بدأ في 21 مارس 2022.


وقال نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد مهدي فرحي إن صادرات المنتجات الدفاعية الإيرانية زاد بمقدار ثلاثة أضعاف في العام الإيراني الجاري، مضيفا أن سياسة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة المتخذة منذ 10 أعوام قائمة على توسيع التعاون والاستفادة من إمكانيات الشركات ومنها الشركات المعرفية في البلاد.


وتابع في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": نحن اليوم على اتصال مع 6400 شركة، منها 1300 شركة قائمة على المعرفة.


ولفت المسؤول العسكري إلى أن الرادارات التي تمتلكها بلاده لا مثيل لها، من الرادارات الصغيرة حتى رادارات OTH".


ولفت نائب وزير الدفاع إلى بلاده لديها منتجات أخرى غير الرادارات "لدينا منتجات في جميع مجالات الدفاع، مثل الارتفاعات المنخفضة والارتفاعات المتوسطة​​، والارتفاعات العالية والاستراتيجية".

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