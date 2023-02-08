طقس فلسطين: أمطار متفرقة وتحذير من الصقيع والانجماد في ساعات صباح الباكر

رام الله/ سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا وشديد البرودة ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2023/02/10 : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2023/02/11 : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث يستمر الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2023/02/12 : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر:

1- تدني مدى الرؤيا الأفقية

2- احتمال تشكل الصقيع والانجماد في ساعات صباح الباكر اليوم والأيام القادمة.