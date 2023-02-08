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ريال مدريد يضرب موعدا مع الهلال في نهائي مونديال الأندية

الأربعاء 08 فبراير 2023 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يضرب موعدا مع الهلال في نهائي مونديال الأندية



الرباط/سما/

حجز نادي ريال مدريد بطاقة التأهل الثانية لنهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، بفوزه على الأهلي المصري في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-1 يوم الأربعاء.

وأحرز رباعية الريال، فينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي، ورودريغو، وسيرجيو أريباس في الدقائق 42، و47، و90، و"90+7" تواليا بينما سجل الدولي التونسي علي معلول هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 65.


وشهدت المباراة إهدار نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعد أن تصدى لها الحارس المصري محمد الشناوي ببراعة.

وضرب الريال موعدا في النهائي مع الهلال السعودي، الذي تأهل أمس الثلاثاء بعد فوزه على فلامينغو بنتيجة 3-2 البرازيلي.

#ريال مدريد #الهلال السعودي #الاهلي المصري #كاس العالم للاندية

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