إعلان نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل

الخليل/سما/

أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء اليوم الاربعاء، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل، التي جرى تمديدها لساعتين نظرا للحالة الجوية السائدة وكثافة إقبال الناخبين داخل مركز الاقتراع.

وبينت لجنة الانتخابات أن 2595 ناخبا من أصل 3407، بما نسبته 76.1%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوا لمجلس إدارة الغرفة، الذي تنافس على مقاعده 28 مرشحا.

وجرت العملية الانتخابية التي تم تمديدها ساعتين بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي "نفتخر بهذا العرس الديمقراطي المميز، ونمضي قدما في الترجمة العملية لتنفيذ الإرادة السياسية والوطنية لإنجاز انتخابات الغرف التجارية الصناعية في جميع محافظات الوطن لإحداث التطوير المنشود في الغرف التجارية".

وشدد على أهمية الانتخابات التي تشكّل رافعة حقيقية في تحسين الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها، ووضع الخطط التي من شأنها أن تسهم بتطوير الاقتصاد الوطني.

وأعرب عسيلي عن شكره وتقديره لجهود اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية على تميزها في إدارة ملف الانتخابات، ولطاقم مدرسة الحسين بن علي الثانوية ممثلة بمديرها سلطان الجعبري التي نظم فيها العملية الانتخابية، ولعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، والأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الشرطة، الذي عمل على توفير الهدوء والتنظيم، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.

ـــــــ

م.ع