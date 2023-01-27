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اللواء أبو بكر يصل بروكسل للمشاركة في لقاءات رسمية وبرلمانية حول قضية الأسرى

الأربعاء 08 فبراير 2023 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء أبو بكر يصل بروكسل للمشاركة في لقاءات رسمية وبرلمانية حول قضية الأسرى



رام الله/سما/

وصل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر مساء اليوم الأربعاء، العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في سلسلة لقاءات وفعاليات رسمية وبرلمانية حول قضية أسرانا ومعتقلينا، ويرافقه في ذلك رئيس وحدة الدراسات والتوثيق عبد الناصر فروانة، ومدير الاعلام ثائر شريتح.

وأوضحت الهيئة أن سلسلة اللقاءات ستبدأ منذ صباح غداً الخميس، وستستمر على مدار أسبوع، وفقاً لبرنامج معد مسبقاً، سيتناول العديد من قضايا أسرانا وآخر المستجدات على ظروفهم الحياتية والصحية، والهجمة العنصرية والإنتقامية التي تشنها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وادواتها السياسية والعسكرية عليهم.

وقالت الهيئة أن اللقاءات ستكون على النحو التالي: " إجتماع مع وزارة الخارجية البلجيكية، لقاء في البرلمان الفدرالي البلجيكي مع مجموعة فلسطين، لقاء في برلمان فدرالية والونيا بروكسل، ندوة عامة عن ظروف وحياة اسرانا بحضور برلمانيين وممثلي أحزاب، لقاء في برلمان بروكسل العاصمة، لقاء مع حقوقيين بلجيك وأوروبيين، لقاء في برلمان الاقليم الفلمنكي ".

وأكدت الهيئة أن أهمية هذه اللقاءات، تأتي من نوعية المشاركين فيها، تحديداً وإننا بأمس الحاجة لتشكيل جسم برلماني داعم ومساند لقضية أسرانا، ولديه القدرة والجاهزية للعمل من اجل حقوقهم، وفضح الجرائم الاسرائيلية بحقهم.
يذكر أن برنامج رئيس الهيئة في العاصمة البلجيكية بروكسل أعد بالتعاون بين سفارة دولة فلسطين في بروكسل وممثلي عن الجالية الفلسطينية في بلجيكا.

#اللواء قدري ابو بكري

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