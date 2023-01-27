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الاحتلال يخطر باخلاء أربع عائلات من منازلها في خربة حمصة الفوقا

الأربعاء 08 فبراير 2023 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر باخلاء أربع عائلات من منازلها في خربة حمصة الفوقا



الأغوار/سما/

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربع عائلات من خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، بإخلاء مساكنهم بحجة التدريبات العسكرية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أخطر العائلات الأربع المكونة من 32 مواطنا معظمهم من الأطفال، بإخلاء مساكنهم غدا الخميس من الساعة 8:30 صباحا وحتى  الساعة 11:30 ظهرا.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت قبل أسبوع عائلات أخرى بالطرد من مساكنها في الخربة لمدة عشرة أيام متفرقة خلال شهر شباط الجاري، وبداية شهر آذار المقبل.

ويعاني المواطنون في مناطق عديدة من الأغوار من الطرد من مساكنهم عدة مرات سنويا لإجراء التدريبات، وعادة يتم إجراء التدريبات خلال فصل الشتاء، ما يضاعف المشقة على المواطنين بسبب الظروف الجوية الصعبة.

وتلحق هذه التدريبات خسائر كبيرة بالمحاصيل الزراعية للمواطنين، كما أن مخلفاتها تشكل خطرا كبيرا على حياتهم.

#الاحتلال #الاغوار

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