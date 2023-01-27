الإعلان عن انتهاء اضراب موظفي الاونروا بالضفة الغربية

رام الله/سما/

أعلنت وزاره العمل ودائره شؤون اللاجئين في منظمه التحرير الفلسطينيه مساء اليوم عن انتهاء اضراب موظفي الاونروا بالضفة الغربية .



ًوقالت وزارة العمل ودائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير في بيان مشترك انه بناء على الأتصالات واللقاءآت التي تمت بتوجيهات ومباركه من القياده السياسيه للشعب الفلسطيني ممثله بفخامه رئيس دوله فلسطين ودوله رئيس الوزراء والتي قامت بها كل من دائره شؤون اللاجئين ممثله بالدكتور أحمد أبو هولي ووزاره العمل ممثله بوزير العمل الدكتور نصري ابو جيش والمكتب التنفيذي واللجان الشعبيه في المخيمات الفلسطينيه مع ادارة الوكاله ممثله بالمفوض العام السيد فيليب لازريني ومدير العمليات بالضفه الغربيه وقياده اتحاد العاملين العرب بالوكالة لبحث أفضل السبل لأنهاء النزاع العمالي الذي أعلن عنه الاتحاد في وقت سابق.



وقال البيان انه تم التوصل إلى اتفاق جميع الأطراف على وقف وتعليق كافه الخطوات والقرارات المعلن عنها من قبلهم بما فيها وقف جميع القرارات الاداريه المتخذه بحق رئيس الاتحاد وبعض الموظفين بالوكاله والصادره عن إداره الوكاله بالاضافه لإعلان الاتحاد عن وقف الإضراب وجميع الفعاليات الأخرى المعلن عنها من قبلهم وعلى البدء الفوري من صباح يوم غد الموافق 9/2/2023 في حوار ثنائي مباشر وبحسن نيه من الطرفين وبإشراف ومتابعه من قبل وزاره العمل للبحث في المطلب الرئيسي المتعلق بعلاوه الضفه الغربيه التي يطالب الاتحاد بمنحها لجميع العاملين بالوكاله باقليم الضفه الغربيه .



واضاف البيان ان التفاف ينص على أن يستمر الحوار بشكل متواصل بين الطرفين للوصول لحلول مرضيه لهم في مده أقصاها أسبوعي عمل تبدأ من صباح يوم غد.