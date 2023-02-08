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جيش الاحتلال يعتزم هدم منزل منفذ عملية القدس الشهيد خيري علقم

الأربعاء 08 فبراير 2023 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعتزم هدم منزل منفذ عملية القدس الشهيد خيري علقم



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في حي نفيه يعقوب، عند مدخل كنيس عطيرت أفراهام، في مدينة القدس، قبل أسبوعين.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فقد تقرر  هدم الشقة التي يسكن فيها منفذ عملية القدس الشهيد خيري علقم.

وفي 27 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري قُتل سبعة إسرائيليين خارج كنيس يهودي في حي يسكنه يهود ينتمون للطائفة الحريدية المتزمتة في القدس، وأصيب ثلاثة آخرون، فيما استشهد منفذ العملية خيري علقم.

وفي أعقاب قرار القيادة السياسية، قامت شرطة منطقة القدس وجنود القوات الخاصة والجيش الإسرائيلي خلال أربع وعشرين بإغلاق منزل خيري علقم منفذ عملية نفيه يعقوب ساعة في منطقة الطور في مدينة القدس.

وعلق وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير على إغلاق منزل علقم بالقول: "جيد أنه تم بسرعة قبول اقتراحي بإغلاق المنزل".

#الجيش الاسرائيلي #خيري علقم

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