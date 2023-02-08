  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الجاليات الفلسطينية في أوروبا تنظم حملة مساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

الأربعاء 08 فبراير 2023 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجاليات الفلسطينية في أوروبا تنظم حملة مساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا



بروكسل/سما/

 نظم الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، حملة تبرعات واسعة في القارة الأوروبية لمد يد العون لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا.

وأوضح الاتحاد في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، أنه أنشأ صندوق دعم ومساندة لمنكوبي الزلزال، داعيا إلى تنظيم حملة تبرعات لمساعدة المنكوبين في سوريا والقيام بتأمين ايصالها لكل محتاج.

ودعا الاتحاد جميع الفلسطينيين في أوروبا إلى مد يد العون للمتضررين، مؤكدا "نحن كأصحاب قضية عادلة نقع تحت ظلم الاحتلال، نقوم بواجبنا الأخلاقي والإنساني والوطني تجاه أهلنا، ولا ننسى أنه تم احتضان الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني في سوريا، ومساعدتهم، ونحن لن نبخل اليوم بمد يد العون لكل من وقف معنا وناصرنا".

#الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

هزة أرضية تضرب فلسطين مركزها نابلس

أول تعليق لمسؤول إماراتي حول الخلاف الإعلامي بين مصر والسعودية...

"عقاب 44".. إيران تكشف النقاب عن قاعدة جوية تحت الأرض

الشيف التركي الشهير بوراك يبكي بحرقة ويوجه نداء استغاثة

تحذيرات من انهيار الشيكل وشركات كبرى تسحب استثماراتها من إسرائيل..

اشتباكات عنيفة مع المقاومة ..إصابتان احداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال قبر يوسف في نابلس

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وعواصف رعدية وثلوج فوق المرتفعات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-08_19-19-39

"قبة ذهبية" جديدة بالقدس تستفز المستوطنين ومطالب بهدمها

photo_2023-02-08_18-43-48

هنية يصل القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس

الثالثة خلال 24 ساعة.. هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين

متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

photo_2023-02-08_12-15-44

محدث.. ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم