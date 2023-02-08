الجاليات الفلسطينية في أوروبا تنظم حملة مساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

بروكسل/سما/

نظم الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، حملة تبرعات واسعة في القارة الأوروبية لمد يد العون لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا.

وأوضح الاتحاد في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، أنه أنشأ صندوق دعم ومساندة لمنكوبي الزلزال، داعيا إلى تنظيم حملة تبرعات لمساعدة المنكوبين في سوريا والقيام بتأمين ايصالها لكل محتاج.

ودعا الاتحاد جميع الفلسطينيين في أوروبا إلى مد يد العون للمتضررين، مؤكدا "نحن كأصحاب قضية عادلة نقع تحت ظلم الاحتلال، نقوم بواجبنا الأخلاقي والإنساني والوطني تجاه أهلنا، ولا ننسى أنه تم احتضان الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني في سوريا، ومساعدتهم، ونحن لن نبخل اليوم بمد يد العون لكل من وقف معنا وناصرنا".