إيران: صاروخ كتب عليه "الموت لإسرائيل" في معرض أسلحة بأصفهان.. إعلام عبري يعلق

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" مقطع فيديو من معرض للأسلحة العسكرية في مدينة أصفهان، وسط إيران، تعرض فيه ما يشبه صاروخ أرض - أرض كتب على طوله عبارة "الموت لإسرائيل" بالحروف العبرية.



المعرض، الذي انطلق تحت اسم قدرات وإنجازات القوة الجوية للحرس الثوري الإسلامي، عرض أنظمة أسلحة مختلفة وطائرات هليكوبتر وصواريخ، وسيستمر حتى 27 فبراير/ شباط الجاري.



بالإضافة إلى الصاروخ، تم وضع علم إسرائيل على المكان الذي من المفترض أن يُدوس عليه الزائرون عند مدخل المعرض وكُتب عليه باللغة الفارسية "الموت لإسرائيل"، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

Islamic Revolution Guards Corps (#IRGC) Aerospace Force has displayed its products and achievements at a public exhibition in #Iran’s central city of #Isfahan. pic.twitter.com/beAyRVc6xY