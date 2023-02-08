  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران: صاروخ كتب عليه "الموت لإسرائيل" في معرض أسلحة بأصفهان.. إعلام عبري يعلق

الأربعاء 08 فبراير 2023 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: صاروخ كتب عليه "الموت لإسرائيل" في معرض أسلحة بأصفهان.. إعلام عبري يعلق



طهران/القدس المحتلة/سما/

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" مقطع فيديو من معرض للأسلحة العسكرية في مدينة أصفهان، وسط إيران، تعرض فيه ما يشبه صاروخ أرض - أرض كتب على طوله عبارة "الموت لإسرائيل" بالحروف العبرية.


المعرض، الذي انطلق تحت اسم قدرات وإنجازات القوة الجوية للحرس الثوري الإسلامي، عرض أنظمة أسلحة مختلفة وطائرات هليكوبتر وصواريخ، وسيستمر حتى 27 فبراير/ شباط الجاري.


بالإضافة إلى الصاروخ، تم وضع علم إسرائيل على المكان الذي من المفترض أن يُدوس عليه الزائرون عند مدخل المعرض وكُتب عليه باللغة الفارسية "الموت لإسرائيل"، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبحسب الصحيفة " في كل حدث عسكري عام تقريبا، يتم وضع العلم الإسرائيلي كسجادة يجب أن يدوسها الزائرون عند الدخول أو الخروج".


يأتي انطلاق المعرض، بعد أسبوع ونصف على الهجوم المنسوب لإسرائيل على منشأة عسكرية في أصفهان.


وقال جوش زرقا، نائب مدير الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر إن كتابة "الموت لإسرائيل" على الصاروخ، تحمل رسالة واضحة، في إشارة إلى سعي الجمهورية الإسلامية لـ "تدمير إسرائيل".


وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وإيران منذ 28 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بعد هجوم بطائرات مسيرة على منشأة عسكرية في أصفهان نُسب إلى إسرائيل وهددت طهران بالانتقام منه.



ووقع الانفجار في مستودع للذخيرة، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.


كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".


ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات المسيرة على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفةً أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".


من جهتها، زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.
 

#ايران #اسرائيل #اصفهان

الأكثر قراءة اليوم

هزة أرضية تضرب فلسطين مركزها نابلس

أول تعليق لمسؤول إماراتي حول الخلاف الإعلامي بين مصر والسعودية...

الشيف التركي الشهير بوراك يبكي بحرقة ويوجه نداء استغاثة

تحذيرات من انهيار الشيكل وشركات كبرى تسحب استثماراتها من إسرائيل..

اشتباكات عنيفة مع المقاومة ..إصابتان احداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال قبر يوسف في نابلس

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وعواصف رعدية وثلوج فوق المرتفعات

جدل في مكتب نتنياهو.. كبيرة الخبراء الاقتصاديين في "إسرائيل" تحذر من خطة "إضعاف القضاء"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-08_19-19-39

"قبة ذهبية" جديدة بالقدس تستفز المستوطنين ومطالب بهدمها

photo_2023-02-08_18-43-48

هنية يصل القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس

الثالثة خلال 24 ساعة.. هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين

متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

photo_2023-02-08_12-15-44

محدث.. ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم