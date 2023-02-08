هيئة الأسرى تكشف تفاصيل الحالة الصحية لثلاثة أسرى مصابين

رام الله/سما/

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء يوم الأربعاء، تفاصيل الحالة الصحية لثلاثة أسرى مصابين ومحتجزين يقبعون في مستشفى "هداسا" لتلقيهم العلاج، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليهم لحظة اعتقالهم.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها من خلال زيارة محاميها كريم عجوة، أن من بين هذه الحالات، حالة المعتقل قصي فرح (21 عاما) من محافظة أريحا، يتواجد داخل قسم الجراحة ووضعه الصحي مستقر، لكنه ما زال بحاجة إلى رعاية صحية علما أنه كان قد أصيب برصاص الجيش في الجهة اليسرى من الخاصرة.

وحول حالة الأسير حسن عوضات (20 عاما) من أريحا، الموجود في قسم العناية المكثفة وكان قد أصيب بالرصاص في كتفيه وقدميه، وأجريت له عملية تم من خلالها وضع براغي في القدم اليمنى، ومن المقرر أن تجرى له الأسبوع المقبل عملية أخرى سيتم من خلالها وضع بلاتين حسبما أفاد الأسير.

يشار إلى أن يوم غد ستعقد جلسة تمديد توقيف للمعتقل عوضات في محكمة "عوفر العسكرية" دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.

وحول حالة الأسير علاء عوضات من أريحا، يتواجد في مستشفى "هداسا- عين كارم" في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس.

يشار إلى أنه من المقرر أن تعقد يوم غد جلسة تمديد توقيف له في المحكمة العسكرية بعوفر، حيث ستعقد الجلسة دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.