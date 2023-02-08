الاحتلال يمدد توقيف الأسيرة رجاء كرسوع

رام الله/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن محكمة الاحتلال قررت تمديد توقيف الأسيرة رجاء كرسوع.

وأفادت الهيئة، بأن المحكمة قررت تمديد الأسيرة كرسوع لمدة 8 أيام، لاستكمال التحقيق في "بيتا تكفاح"، وهي منوعة من لقاء المحامي، وتعاني من إعاقة حركية ومشاكل صحية مزمنة.

وفي سياق منفصل، قالت الهيئة، نقلاً عن المحامي منذر أبو أحمد، إن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن رئيس المجلس القروي لمنطقة " النبي صموئيل " شمال غربي القدس المحتلة، بكفالة مالية.

كما حكمت سلطات الاحتلال في محكمة عوفر العسكرية، اليوم الأربعاء، على أسير من مخيم جنين.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين ، أن سلطات الإحتلال حكمت على الأسير أحمد عمر صادق صلاح،بالسجن 18 شهراً وفرضت عليه غرامة مالية 4000 شيكل.