  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يصل القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس

الأربعاء 08 فبراير 2023 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يصل القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس



القاهرة/سما/

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء الأربعاء، على رأس وفد من قيادة حركته إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين في البلاد حول العديد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويضم الوفد كلًا من صالح العاروري نائب رئيس حركة "حماس"، وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وخليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وروحي مشتهى عضو المكتب السياسي للحركة.

وسوف يبحث الوفد مع القيادة المصرية الإجراءات الخطيرة التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد الإرهاب تجاه شعبنا وعمليات الاغتيال بحق المواطنين، وحالة الحصار في القطاع، وسبل التعامل مع هذه التطورات وما تخطط له حكومة المتطرفين الحالية في تل أبيب. كما ذكر بيان حركة "حماس".

#اسماعيل هنية #صالح العاروري #خالد مشعل #خليل الحية #روحي مشتهى

الأكثر قراءة اليوم

هزة أرضية تضرب فلسطين مركزها نابلس

أول تعليق لمسؤول إماراتي حول الخلاف الإعلامي بين مصر والسعودية...

الشيف التركي الشهير بوراك يبكي بحرقة ويوجه نداء استغاثة

تحذيرات من انهيار الشيكل وشركات كبرى تسحب استثماراتها من إسرائيل..

اشتباكات عنيفة مع المقاومة ..إصابتان احداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال قبر يوسف في نابلس

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وعواصف رعدية وثلوج فوق المرتفعات

جدل في مكتب نتنياهو.. كبيرة الخبراء الاقتصاديين في "إسرائيل" تحذر من خطة "إضعاف القضاء"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-08_19-19-39

"قبة ذهبية" جديدة بالقدس تستفز المستوطنين ومطالب بهدمها

الثالثة خلال 24 ساعة.. هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين

متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

photo_2023-02-08_12-15-44

محدث.. ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا

هل يحدث زلزال في فلسطين؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم