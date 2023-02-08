هنية يصل القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس

القاهرة/سما/

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء الأربعاء، على رأس وفد من قيادة حركته إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين في البلاد حول العديد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويضم الوفد كلًا من صالح العاروري نائب رئيس حركة "حماس"، وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وخليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وروحي مشتهى عضو المكتب السياسي للحركة.

وسوف يبحث الوفد مع القيادة المصرية الإجراءات الخطيرة التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد الإرهاب تجاه شعبنا وعمليات الاغتيال بحق المواطنين، وحالة الحصار في القطاع، وسبل التعامل مع هذه التطورات وما تخطط له حكومة المتطرفين الحالية في تل أبيب. كما ذكر بيان حركة "حماس".