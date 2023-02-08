  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

24 هزة خلال 24 ساعة.. الأرض تهتز تحت أقدام البشر وتحذيرات من الأسوأ

الأربعاء 08 فبراير 2023 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
24 هزة خلال 24 ساعة.. الأرض تهتز تحت أقدام البشر وتحذيرات من الأسوأ



وكالات

تتواصل لليوم الثاني على التوالي الهزات الارتدادية في أنحاء العالم على خلفية الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا مطلع الأسبوع الجاري، وسط مخاوف من "تسونامي" في الدول المجاورة للبحر.


وفيما يلي آخر الهزات الأرضية التي ضربت العالم ومداها حسب موقع "Earthquake" المختص برصد الزلازل، (توقيت غرينيتش +03:00 ساعات):

هزة بقوة 4.9 درجات، 3 كم جنوب غرب جوكسون، تركيا، على الساعة 10:48:32
هزة بقوة 3.4 درجات، 63 كم بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان
على الساعة 10:11:15
هزة بقوة 2.8 درجات، 9 كم شمال شرق باهالا، هاواي، على الساعة 09:53:50
هزة بقوة 4.4 درجات، 6 كم شمال غرب أنايازى، تركيا، على الساعة 09:09:01
هزة بقوة 4.6 درجات، وسط تركيا، على الساعة 08:52:37
هزة بقوة 2.5 درجات، 3 كيلومترات شرق غرب The Geysers، كاليفورنيا، على الساعة 08:49:36
هزة بقوة 4.6 درجات، جزر الكوريل، على الساعة 07:52:02
هزة بقوة 4.3 درجات، غرب إيران، على الساعة 07:01:16
هزة بقوة 2.9 درجات، 18 كم E of Hebgen Lake Estates، مونتانا، على الساعة 06:44:13
هزة بقوة 4.3 درجات، 15 كم جنوب نورداجي، تركيا، على الساعة 06:01:02
هزة بقوة 4.0 درجات، جزر إيزو، منطقة اليابان، على الساعة 05:44:12
هزة بقوة 4.3 درجات، 18 كم شمال غرب أديامان، تركيا، على الساعة 05:25:12
هزة بقوة 4.6 درجات، 111 كم San Francisco del Mar Viejo، المكسيك، على الساعة 05:24:16
هزة بقوة 2.8 درجات، 15 ميلا شمال هيوز، ألاسكا، على الساعة 05:06:58
هزة بقوة 3.0 درجات، 2 كم NE of Punta Cana، جمهورية الدومينيكان، على الساعة 03:25:47
هزة بقوة 4.0 درجات، 9 كم شمال شرق إيكينوزو، تركيا، على الساعة 03:11:56
هزة بقوة 4.5 درجات، 14 كم شمال غرب يايلاداغي، تركيا، على الساعة 02:13:01
هزة بقوة 4.7 درجات، 81 كم غرب سان أنطونيو، الأرجنتين، على الساعة 02:12:54
هزة بقوة 3.7 درجات، 135 كم شمال سواريز، بورتوريكو، على الساعة 02:09:59
هزة بقوة 2.5 درجات، 9 كم جنوب شرق تالابوا، بورتوريكو، على الساعة 01:51:12
هزة بقوة 4.9 درجات، 28 كم موريندو، كولومبيا، على الساعة 00:31:36
هزة بقوة 5.4 درجات، 91 كم لاتا، جزر سليمان، على الساعة 00:30:17
هزة بقوة 4.9 درجات، وسط تركيا، على الساعة 00:21:26
هزة بقوة 4.1 درجات، منطقة البحر الميت، على الساعة 00:14:29

#هزات ارضية #زلالزل

الأكثر قراءة اليوم

هزة أرضية تضرب فلسطين مركزها نابلس

أول تعليق لمسؤول إماراتي حول الخلاف الإعلامي بين مصر والسعودية...

"عقاب 44".. إيران تكشف النقاب عن قاعدة جوية تحت الأرض

نتنياهو: لا بديل عن سيطرتنا الأمنية على الضفة.. السلطة الفلسطينية لا تقوم بدورها

الشيف التركي الشهير بوراك يبكي بحرقة ويوجه نداء استغاثة

اشتباكات عنيفة مع المقاومة ..إصابتان احداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال قبر يوسف في نابلس

"شارلي إبيدو" الفرنسية تسخر من ضحايا الدمار في تركيا (صورة)

الأخبار الرئيسية

هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين

متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

photo_2023-02-08_15-03-58

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11800 قتيل

photo_2023-02-08_12-15-44

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 70

هل يحدث زلزال في فلسطين؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم