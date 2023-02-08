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الخليل: حملة جمع التبرعات لأبناء شعبنا المتضررين من الزلزال في سوريا

الأربعاء 08 فبراير 2023 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: حملة جمع التبرعات لأبناء شعبنا المتضررين من الزلزال في سوريا



الخليل/سما/

 تنطلق في محافظة الخليل حملة لجمع التبرعات لأبناء شعبنا اللاجئين الذين تضرروا نتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق شمال سوريا قبل يومين.

وكان 48 من أبناء شعبنا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في شمال سوريا، والذي يأتي في ظل ظروف صعبة وقاسية يعانون منها.

وتقع ثلاثة مخيمات فلسطينية ضمن دائرة الزلزال، وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا، ومنها محافظتا جبلة وحلب، ومنطقة جنديرس.

ويعمل القائمون على الحملة على جمع تبرعات عينية ومساعدات طبية لإرسالها إلى المتضررين من أبناء شعبنا نتيجة الزلزال، ضمن الجهود الفلسطينية التي انطلقت بتوجيهات الرئيس محمود عباس للمساهمة في عمليات الإنقاذ والتخفيف من آثار وأضرار وحدة الزلزال على العائلات المتضررة.

#الخليل #زلزال سوريا

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