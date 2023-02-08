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يديعوت: وفاة مخترع تكنولوجيا PDF

الأربعاء 08 فبراير 2023 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: وفاة مخترع تكنولوجيا PDF



القدس المحتلة/سما/

توفي الاثنين 6 فبراير عالم الرياضيات والمعلوماتيات الإسرائيلي أبراهام ليمبل عن عمر يناهز 86 عاما. أفادت بذلك صحيفة Yedioth Ahronoth الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الإنجازات البارزة للبروفيسور ليمبل هي تطوير خوارميات ضغط البيانات التي وضعت لاحقا أساسا لإطارات الملفات الحديثة PDF ZIP ، MP3.


يذكر أن أبراهام ليمبل ولد عام 1936 في لفوف بغرب أوكرانيا، ثم هاجر إلى إسرائيل حيث درس في معهد حيفا التكنولوجي الإسرائيلي، بصفته من أقدم مؤسسات التعليم في البلاد، وتلقى هناك عام 1963 لقب البكالوريوس، ثم الماجيستر عام 1965 ودكتور العلوم التقنية عام 1967  والبروفيسور عام 1977.

وتولى في تسعينيات القرن الماضي إدارة المختبر في شركة HP الإسرائيلية.

من بين أهم مساهماته العلمية أعماله التي شارك في تأليفها مع عالم الرياضيات الإسرائيلي، يعقوب زيف، عامي 1977 و1978 حول خوارزميات ضغط البيانات غير المفقودة. وأطلق على طريقة تحويل البيانات المقدمة  من قبلهما على تكنولوجيا Lempel-Ziv، أما عائلة الخوارزميات فأطلق عليها  LZ (LZ77 ، LZ78 ، LZW و إلخ).

وحسب Yedioth Ahronoth ، فإن تطورات Lempel وZiv شكّلت أساسا لعدد من تنسيقات ضغط البيانات اللاحقة التي لا تزال قيد الاستخدام حتى اليوم، بما في ذلك TIFF وPNG وZIP وGIF ، ولعبت دورا مهما بشكل خاص في إنشاء تنسيقات PDF وMP3 . وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من تقنيات ضغط البيانات الحديثة المستخدمة في وحدات الذاكرة للأجهزة الإلكترونية تم تطويرها أيضا بناء على هذه الخوارزمية.

#تكنولوجيا PDF

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