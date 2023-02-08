"رجال الأعمال الفلسطيني التركي" يطلق مبادرة دعم للمتضررين والمنكوبين جراء زلزال تركيا

رام الله/سما/

أطلق اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي، مبادرة صندوق دعم ومعونة للشعب التركي والمتضررين والمنكوبين، ولأهلنا من أبناء الجالية الفلسطينية في المناطق التي ضربها الزلزال العنيف في تركيا.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد شكل خلية أزمة لمتابعة آخر التطورات الميدانية، والحالة الطارئة بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى تركيا، والتي تكللت بإنشاء هذا الصندوق، الذي تجاوزت تبرعات الأعضاء 200 ألف ليرة تركية.

وأضاف أن هذا يأتي في ظل الظرف الاستثنائي والكارثي الذي تعيشه تركيا، وتماشيا مع السياسة التي انتهجها الاتحاد خلال السنوات الماضية، ومسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية، مشيرا إلى أن باب التبرع ما زال مفتوحا أمام الراغبين في تقديم الدعم المالي أو العيني.

وأشار إلى أن الاتحاد كرس طوال السنوات الماضية مفهوم التعايش الفلسطيني التركي وقيمة التآخي، بين الشعبين الشقيقين، ما يحتم على الفلسطيني الالتفاف حول تركيا خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها، كونها لم تتوان يوما بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتقديم الإسناد والدعم المتواصل له عبر عقود.

ــــــــ