الرئيس يهاتف الرئيس السوري معزيا بضحايا الزلزال

رام الله/سما/

هاتف الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري بشار الأسد، مقدما التعازي بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق شمال سوريا، معربا عن تضامنه مع الأشقاء في سوريا بعد هذه الكارثة الطبيعية.

وأعرب عن تعازيه الحارة للرئيس بشار الأسد وللشعب السوري الشقيق، بضحايا الزلزال، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.

وأكد الرئيس وقوف القيادة الفلسطينية وشعب فلسطين إلى جانب الأشقاء في سوريا، في هذا المصاب الكبير، والاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم وفق الإمكانيات المتاحة.