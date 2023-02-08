هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين

رام الله/سما/

ضربت هزة أرضية جديدة، بقوة 3.3 على مقياس ريختر، مساء اليوم الأربعاء، فلسطين، وهي الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

وأبلغ العديد من المواطنين بأنهم شعروا بالهزة الأرضية التي ضربت المنطقة ذاتها في صدع "الفارعة-الكرمل"، شمالي الضفة الغربية، قرب بلدة عقربا.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن معهد الأبحاث الجيولوجية بأن مركز الهزة الأرضية قبل قليل هو نفس مركز الهزة مساء أمس شمال نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بحسب التقارير الأولية.

وبحسب قيادة "الجبهة الداخلية" التابعة للجيش الإسرائيلي، فإن الهزة التي ضربت منطقة نابلس اليوم "لا تعرض السكان للخطر، الأمر الذي لم يستدعي تفعيل "الإنذار من وقوع زلزال".

وأفادت بأن الهزة وقعت في تمام الساعة 16:58، ومركزها على بعد 20 كيلومترا جنوب شرق مستوطنة "أريئيل" شمالي الضفة المحتلة.

وأمس، الثلاثاء، ضربت هزة أرضية المنطقة ذاتها، وكانت بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض، على خط عرض 32.15 شمالا وخط طول 35.32 شرقا، أي على بعد 13 كيلومترا شمال مدينة نابلس.

وأفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس جلال الدبيك أن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.



وأضاف الدبيك: "يُصنف الزلزال الذي ضرب المنطقة قرب نابلس بأنه ضعيف، وعادة تتعرض المنطقة للكثير من هذا النوع من الهزات الأرضية، ولا ارتباط له بما حدث في تركيا وسوريا".