مصرع عاملين بالداخل المحتل

الداخل المحتل/سما/

لقي عاملان من عسفيا ودالية الكرمل مصرعيهما إثر انهيار جدار في مدينة أسدود (أشدود)، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 13:45، حول إصابة عاملين من جسم ثقيل أثناء عملهما في ورشة بناء بشارع (لوحمي إيش) في أسدود، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لهما، وهما فاقدا للوعي، وفي حالة الخطر".

وأضاف في بيان لاحق أنه "بعد إجراء عمليات إنعاش، أقر مضمدون ومسعفون من نجمة داود الحمراء وفاة العاملين، في الخمسينيات من العمر".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي سياق متصل، يستدل من المعطيات المتوفرة أن 6 عمال لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وللمقارنة فإن 73 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022.

وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.



ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.