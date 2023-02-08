  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توقيع اتفاقيات بقيمة 43 مليون $ لتنفيذ مشاريع بغزة والضفة والقدس

الأربعاء 08 فبراير 2023 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقيات بقيمة 43 مليون $ لتنفيذ مشاريع بغزة والضفة والقدس



رام الله/سما/

وقّعت اليوم الأربعاء مجموعة من الاتفاقيات لصالح فلسطين بقيمة 43 مليون دولار، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، مقدمة من الصناديق والهيئات المالية والإنمائية العربية والإسلامية عبر البنك الإسلامي للتنمية في جدة، لتنفيذ مشاريع تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال اشتية: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس نعمل كل ما هو ممكن لتعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضهم، وتقديم خدمات وبنية تحتية أفضل، ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير للبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية التي تقدم الدعم الحقيقي والجدي سنويا، لتنفيذ مشاريع ضمن القطاعات التي تشكل أولوية للحكومة".

وتشمل المشاريع تمويل بناء وتشطيب وتجهيز مدارس في قطاع غزة والضفة الغربية، بقيمة 20 مليون دولار، وكذلك تشطيب المباني التعليمية في جامعتين، وإعادة تأهيل 3 مستشفيات في الضفة وقطاع غزة، وإنشاء مبنى طوارئ، ومشروع بناء 3 طوابق في مستشفى.

وستساهم المنحة المقدمة بتمويل 29 مشروعاً بحوالي 13 مليون دولار لإسناد وتطوير الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية والمخيمات في الضفة ومدينة القدس، تشمل مشاريع تأهيل وتعبيد الطرق الداخلية، وإنشاء خزانات المياه وتأهيل الطرق الزراعية وبناء مدارس، وتوسعة شبكات المياه والصرف الصحي.

كما تشمل الاتفاقيات مشروع ترميم عقارات ومؤسسات داخل سور البلدة القديمة ومحيط القدس، ومشاريع التنمية الريفية لإنشاء الآبار الزراعية والبرك الترابية وتوريد شبكات الري واستصلاح الأراضي الزراعية في الضفة الغربية ومدينة القدس.

ووقع الاتفاقيات كل من وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووكيل وزارة المالية فريد غنام، ورئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار محمد أبو عوض، وممثل عن المجلس الفلسطيني للإسكان فاتنة هودلي، ومستشار الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين محمد أبو زيد، وبحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووزيرة الصحة مي كيلة، ووزير التعليم العالي محمود أبو مويس، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، وعدد من رؤساء البلديات والهيئات المحلية والقروية واللجان الشعبية للمخيمات.

#اتفاقيات #رئيس الوزراء محمد اشتية

الأكثر قراءة اليوم

هزة أرضية تضرب فلسطين مركزها نابلس

أول تعليق لمسؤول إماراتي حول الخلاف الإعلامي بين مصر والسعودية...

"عقاب 44".. إيران تكشف النقاب عن قاعدة جوية تحت الأرض

نتنياهو: لا بديل عن سيطرتنا الأمنية على الضفة.. السلطة الفلسطينية لا تقوم بدورها

الشيف التركي الشهير بوراك يبكي بحرقة ويوجه نداء استغاثة

اشتباكات عنيفة مع المقاومة ..إصابتان احداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال قبر يوسف في نابلس

تركيا: ماتت ابنته تحت أنقاض الزلزال.. فأبى أن يترك يدها (صور)

الأخبار الرئيسية

هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين

متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

photo_2023-02-08_15-03-58

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11800 قتيلا

photo_2023-02-08_12-15-44

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 70

هل يحدث زلزال في فلسطين؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم