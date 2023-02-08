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الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا من النقب بشبهة تهديد بن غفير

الأربعاء 08 فبراير 2023 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا من النقب بشبهة تهديد بن غفير



الداخل المحتل/سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا (18 عاما) من قرية بير هداج في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة نشر نص على شبكة التواصل الاجتماعي ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وأعلنت الشرطة، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أنها ألقت القبض على الشاب بعد التحقيق الفوري، وهو من بير هداج، في أعقاب نشر النص ضد الوزير بن غفير. ونسبت الشرطة شبهة التهديد للشاب.

ومددت محكمة الصلح في بئر السبع اعتقال الشاب لغاية 12 شباط/ فبراير الجاري.

وفي سياق ذي صلة، أطلقت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، أول من أمس الإثنين، سراح حذيفة أبو هاني (36 عامًا)، من مدينة رهط في منطقة النقب، وذلك بعد اعتقاله لمدة 11 يوما وتقديم لائحة اتهام ضده بادعاء تهديد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عبر نص نشره على شبكة التواصل الاجتماعي.

#الشرطة الاسرائيلية #بن غفير

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