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فتوح يطلع القنصل البريطاني على تطورات الأوضاع في فلسطين

الأربعاء 08 فبراير 2023 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يطلع القنصل البريطاني على تطورات الأوضاع في فلسطين



رام الله/سما/

 أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر على آخر التطورات السياسية والانتهاكات والتصعيد الخطير في الاراضي الفلسطينية، من قبل حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة، ودعمها لعصابات المستوطنين والجماعات المتطرفة وحمايتها.

وقال فتوح خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس برام الله اليوم الاربعاء، ان الرئيس محمود عباس طرق كل الابواب والمنابر الدولية من أجل احياء العملية السلمية، بالمقابل كان رد اسرائيل مزيدا من المجازر ومصادرة الاراضي واقتحام مدننا ومخيماتنا ومصادرة ما تبقى من الارض الفلسطينية.

وطالب فتوح بريطانيا والمجتمع الدولي، بالتدخل والضغط على حكومة اسرائيل لوقف الانتهاكات اليومية والمتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، ووقف مخططاتها التوسعية الاستيطانية.

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#روحي فتوح

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