ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 70

رام الله/سما/

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى70.

ووصل عدد الضحايا في تركيا إلى 20 حتى الآن، فيما تم انتشال 50 جثة في سوريا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك أن عدد شهداء شعبنا جراء الزلزال حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 70 شهيدا بعد ان تم تسجيل وفاة 3 من المصابين الذين تم انقاذهم في شمال سوريا.

وأضاف:" وبعد ان تبين ان عائلة ابو راشد التي قضت تحت الانقاض في جبلة شمال سوريا تتكون من 6 افراد وليس 5 افراد.

واكد السفير الديك ان عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشان سلامة جميع الاسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة.